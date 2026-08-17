Верховный суд РФ не стал менять решение о снятии "Яблока" с выборов в Госдуму

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Верховный суд России признал законным решение об отмене регистрации федерального списка кандидатов от партии "Яблоко" в депутаты Госдумы.

"Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения", - говорится в решении апелляционной коллегии ВС РФ.

Таким образом решение высшей судебной инстанции вступило в законную силу.

В жалобе партия просила отменить решение суда первой инстанции.

Председатель "Яблока" Николай Рыбаков просил апелляционную коллегию ВС "проявить правовую стойкость и отменить (....) решение (первой инстанции - ИФ) полностью, принять новое решение об отказе в удовлетворении этого недостойного искового заявления".

Представители Генпрокуратуры РФ и Центральной избирательной комиссии просили суд жалобу "Яблока" отклонить. По их мнению, первая инстанция подтвердила нарушения, допущенные партией.

10 августа Верховный суд РФ удовлетворил иск об отмене регистрации списка кандидатов от "Яблока" на выборы в Госдуму по иску "Родины".

Представители истца заявляли, что при подаче документов и агитации "Яблоком" "были допущены нарушения интеллектуальной собственности, авторского права, нарушения законодательства о противодействии экстремизму и (нарушения) финансирования".

Представитель Центральной избирательной комиссии заявил в суде, что комиссия получила от Росфинмониторинга сведения об иностранном финансировании некоторых кандидатов.

В партии "Яблоко" в свою очередь опровергли получение финансирования из иностранных источников, и пояснили, что деньги переводились в качестве пожертвований от россиян, которые в свою очередь получили эти средства из-за рубежа.