В Кремле назвали последовательной позицию Трампа по Украине

Дональд Трамп Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Позиция президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине последовательна, и сообщения о том, что он постоянно меняет свое мнение, не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У президента Трампа достаточно последовательная позиция, и измышления о том, что он якобы, как флюгер, меняет свою точку зрения, конечно же, не соответствуют действительности", - сказал Песков журналистам.

По словам представителя Кремля, Трамп "последователен, убежден в своем понимании происходящего, но, главное, он открыт к тому, чтобы слушать от Путина ту информацию, которую до него доводят".