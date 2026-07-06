Три теплохода столкнулись на Волге в Нижегородской области

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Проверка проводится по факту столкновения судов на рейде в городе Городец Нижегородской области, сообщает Приволжская транспортная прокуратура в понедельник.

По данным надзорного ведомства, накануне днем "на реке Волге теплоход "Мидволга-2" при постановке на рейд вблизи Городца допустил столкновение с теплоходами "Балтфлот-2" и "Балтфлот-6", в результате чего суда получили вмятины на корпусах".

"Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено", - говорится в сообщении.

Прокуратура проверит обстоятельства и причины происшествия.