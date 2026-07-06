ФАС возбудила дело против шести операторов АЗС Московского региона из-за роста цен

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Шесть независимых участников топливного рынка Московского региона, реализующих бензин и дизельное топливо через свои сети АЗС, уличены в одновременном повышении розничных цен, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

По мнению ведомства, в таких действиях есть признаки нарушения антимонопольного законодательства. В связи с этим московское областное управление ФАС возбудило дело против ООО "АИСТ", ООО "Топливный синдикат", ООО "Серпуховнефтепродуктсервис", ООО "Витаойл", ООО "Элегант" и одного индивидуального предпринимателя в связи с нарушением п.1 ч.1 ст.11 ФЗ "О защите конкуренции", который запрещает картели или соглашения между конкурирующими компаниями.

По этому же пункту Оренбургское УФАС выявило нарушения в действиях трех независимых участников рынка, осуществляющих деятельность по мелкооптовой реализации дизельного топлива. "Оно выразилось в заключении и реализации соглашения, которое приводит или может привести к повышению, снижению или поддержанию цен при мелкооптовой реализации дизельного топлива", - поясняет служба.

Кроме того, саратовское УФАС выдало предупреждение ООО "Алькорр", управляющее сетью АЗС "Торэко", которое повысило цены на бензин. Компания занимает доминирующее положение на розничном топливном рынке Энгельсского района региона и была уличена в нарушении п.3 ч.1 ст.10 ФЗ "О защите конкуренции". Организация получила предупреждение ведомства о необходимости прекращения данных действий, которые она должна исполнить до 31 июля.