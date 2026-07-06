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Банк России предложил ввести минимальный объем IPO для 1-2 уровней листинга

Банк России предложил ввести минимальный объем IPO для 1-2 уровней листинга
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Банк России предлагает ввести минимальный объем размещения акций в рамках IPO для котировальных списков, установив его на отметке 3 млрд рублей, сообщила "Интерфаксу" в кулуарах Финансового конгресса Банка России директор департамента корпоративных отношений ЦБ Екатерина Абашеева.

"Мы нацелены на то, чтобы сделать рынок IPO качественным. Установление лимитов размещений будет способствовать формированию ликвидности и рыночному ценообразованию", - сказала Абашеева.

ЦБ также планирует ввести дифференцированную шкалу по доле акций в свободном обращении (free float) для включения в первый и второй котировальные списки в зависимости от размера собственного капитала эмитента по МСФО. Для компаний с капиталом до 30 млрд рублей минимальный free float составит 10%, но не менее 3 млрд рублей. Для эмитентов с капиталом от 30 млрд рублей его предлагается рассчитывать по специальной формуле, где капитал в 1 трлн рублей будет означать free float в 5% и предложение в 50 млрд рублей.

Регулятор намерен вынести изменения в требования к листингу на общественное обсуждение в конце июля-начале августа. Планируется, что они вступят в силу со следующего года.

В текущем году на "Мосбирже" прошло два IPO, объем обеих сделок отметки в 3 млрд рублей достичь не смог. Общий размер предложения в рамках IPO ПАО "B2B-РТС" (головная компания группы, в которую входят операторы двух электронных торговых площадок и разработчики решений и сервисов в области закупок) составил 2,43 млрд рублей, включая стабилизационный пакет. Акции компании были включены в котировальный список второго уровня. Производитель оптического кабеля "Инкаб Холдинг" привлек в ходе IPO 2,04 млрд руб., в котировальные списки акции компании не попали, получив третий уровень листинга.

В 2025 году на "Мосбирже" прошло три IPO - это размещения госкомпании "ДОМ.РФ" (31,7 млрд рублей), девелопера "Глоракс" (2,1 млрд рублей) и IT-компании "Базис" (3 млрд рублей). Акции "ДОМ.РФ" были включены в первый котировальный список, "Базиса" и "Глоракса" - во второй.

IPO Банк России Инкаб Холдинг Базис Глоракс Екатерина Абашеева ДОМ.РФ
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