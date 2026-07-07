Аэропорт Сочи пятый раз за сутки приостановил работу
Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вновь введены в международном аэропорту Сочи, сообщила Росавиация в своем канале в Мах.
"Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Как сообщалось, временные ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов четыре раза вводились во вторник в аэропорту Сочи. Последние ограничения сняли около трех часов назад.
Аэропорт Сочи входит в группу "Аэродинамика".