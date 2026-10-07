На севере Красноярского края ввели режим повышенной готовности из-за нехватки продуктов

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Администрация Эвенкийского округа сообщила, что ввела режим повышенной готовности в поселке Тура и населенных пунктах Илимпийской группы на севере Красноярского края из-за нехватки продовольствия.

"В Туре и поселках Илимпии постановлением администрации Эвенкии (...) введен режим (...) "повышенная готовность", - говорится в сообщении.

Это связано с отсутствием судоходства на реке Нижняя Тунгуска и ограниченными запасами овощей, фруктов, молока и яиц. В местных магазинах в наличии есть овощные, рыбные и мясные консервы, крупы, мука, сахар, соль, макаронные изделия, мясная продукция.

В сентябре из Красноярска выполнено пять авиарейсов, которыми были доставлены продукты питания для школ, детских садов и больницы, а также населения. По данным администрации, с 7 по 12 октября планируется еще пять грузовых авиарейсов, в том числе три - для обеспечения социальных учреждений и два - для реализации продуктов через магазины.

Доставка продуктов для школ и детских садов производится поставщиками в рамках действующих муниципальных контрактов.

К Илимпийской группе поселков помимо Туры относятся населенные пункты Ессей, Кислокан, Нидым, Тутончаны, Учами, Чиринда, Эконда, Юкта.