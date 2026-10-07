Прокурор запросил до 28 лет фигурантам дела о подготовке покушений на руководство Крыма

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Гособвинение запросило длительные сроки заключения для восьми предполагаемых участников законспирированной агентурной группы по делу о подготовке терактов и покушений на представителей власти в Крыму по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Южного окружного суда.

Так, гособвинение просит приговорить Виктора Подвального к 28 годам лишения свободы, Кирилла Баранника - к 22 годам, Дениса Петранова - к 22 годам, Игоря Зорина - к 20 годам, Сергея Кривошеина - к 20 годам, Сергея Войнаровского - к 20 годам, Елену Войнаровскую - к 10 годам, Ольгу Кравчук - к 10 годам.

Всем подсудимым, кроме Войнаровской и Кравчук, запрошены сроки с отбыванием части наказания в тюрьме, остального - в колонии строгого режима. Войнаровской и Кравчук просили назначить отбывание наказания в колонии общего режима. Ряду фигурантов также грозят штрафы до 800 тыс. рублей и ограничение свободы.

Они обвиняются по ст.275 (государственная измена), 205.4 (организация террористического сообщества и участие в нем), 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), 205 (террористический акт), 226.1 (контрабанда) и 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

По версии обвинения, фигуранты входили в террористическое сообщество, созданное сотрудниками ГУР МОУ, и готовили теракты против главы Крыма Сергея Аксенова, спикера парламента республики Владимира Константинова, главы Ялты Янины Павленко, а также военнослужащего Минобороны РФ. Кроме того, Баранник обвиняется в подрыве железнодорожных путей в Симферопольском районе в феврале 2023 года.

Большинство подсудимых вину не признали. Баранник признал вину, но отрицал участие в организованной группе.

Ранее со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Крыму сообщалось, что в апреле 2023 года в Крыму были задержаны члены глубоко законспирированной агентурной группы ГУР МОУ - граждане России и Украины Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евмененко, Игорь Зорин, Сергей Войнаровский и Кирилл Баранник, которые подозревались в подготовке терактов, слежке за чиновниками с применением специальных техсредств и приобретении огнестрельного оружия. Также был задержан гражданин Украины и Болгарии Денис Петранов, который обвинялся в доставке средств поражения в Россию.

Сообщалось, что органы безопасности вскрыли и локализовали организованный украинскими спецслужбами международный канал контрабандных поставок из Болгарии в Россию, проходивший через территории Турции и Грузии. По информации УФСБ, по нему доставлялись взрывчатые вещества и компоненты взрывных устройств, закамуфлированные под бытовые электроплиты, которые должны были быть использованы членами группы в террористической деятельности.

Как сообщили в УФСБ по Крыму, при обысках у задержанных было найдено пять готовых к применению самодельных взрывных устройств, пластичные взрывчатые вещества производства Великобритании общей массой около 6 кг, электродетонаторы военного назначения, радиоуправляемые исполнительные механизмы для приведения в действие взрывных устройств, трекеры для слежки и средства связи для конспиративного общения с кураторами из ГУР МОУ.

В июне 2024 года Южный окружной военный суд приговорил Евмененко и Литвиненко к 10 и 9,5 годам колонии соответственно.