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Росздравнадзор отрицает дефицит препарата "Атаракс"

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Признаков дефицита рецептурного успокаивающего препарата "Атаракс" и других препаратов на основе гидроксизина на российском фармрынке нет; в гражданском обороте находятся более 1,06 млн упаковок таких препаратов, сообщили в Росздравнадзоре.

"В связи с сообщениями СМИ о якобы нехватке в некоторых регионах лекарственного средства Атаракс Росздравнадзор сообщает следующее. В настоящее время в гражданском обороте находятся более 1,06 млн упаковок лекарственных препаратов с международным непатентованным наименованием Гидроксизин, из них более 512 тысяч упаковок - под торговым наименованием "Атаракс", остальные - от отечественных производителей", - говорится в сообщении.

Объемы производства, поставок и ввода в гражданский оборот препаратов с международным непатентованным наименованием (МНН) Гидроксизин соответствуют среднегодовому уровню предыдущих лет.

"Признаков дефектуры препаратов с МНН Гидроксизин на рынке нет. Отсутствие препарата с конкретным торговым наименованием в конкретной аптеке не является признаком дефицита препарата", - подчеркнули в Росздравнадзоре.

Препараты гидроксизина отпускаются строго по рецепту врача, имеют ряд противопоказаний. Назначение производится лечащим врачом по международному непатентованному наименованию.

По данным системы маркировки лекарств, остатки препаратов в аптеках Москвы: по МНН Гидроксизин - 89,1 тысячи упаковок, из них "Атаракс" - 65,5 тысяч упаковок. Находится на складах дистрибьютеров и производителей в Москве: по МНН Гидроксизин - более 21 тысячи упаковок.

Остатки в аптеках Петербурга: по МНН Гидроксизин - 16,1 тысячи упаковок, из них "Атаракс"- 4 тысячи упаковок. Находится на складах дистрибьютеров и производителей в Петербурге: по МНН Гидроксизин - более 30 тысяч упаковок, уточнили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщили, что в аптеках Москвы и Петербурга возник дефицит препарата "Атаракс".

Петербург Росздравнадзор Москва Гидроксизин Атаракс
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