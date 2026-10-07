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"Мосбиржа" подала иск в суд ЕС после введения санкций

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 5 октября обратилась с иском к Совету ЕС в европейский суд, сказано на сайте суда.

Суть иска в карточке дела не приводится, "Интерфакс" направил запрос "Мосбирже".

Евросоюз ввел санкции против биржи в июле 2026 года. Входящий в ее группу Национальный расчетный депозитарий (НРД) находится под санкциями ЕС с июня 2022 года.

"Мосбиржа" вместе с НРД и Национальным клиринговым центром (НКЦ) с июня 2024 года также находятся под санкциями США и Великобритании.

НРД после введения санкций в 2022 году обращался в суд ЕС с иском, но не смог оспорить введенные ограничения.

Мосбиржа Евросоюз НКЦ НРД США
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