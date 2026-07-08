Уроженец Химок осужден за передачу Киеву сведений о складах ГСМ в аэропорту Шереметьево

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Московский областной суд приговорил к 14 годам колонии уроженца Химок Евгения Федорова за передачу украинским спецслужбам сведений о складах горюче-смазочных материалов и помещений охраны аэропорта Шереметьево, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в среду.

Также ег оприговорили к двум годам ограничения свободы и штрафу в размере 200 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу. Федоров был признан виновным в госизмене.

По данным спецслужбы, осужденный передал представителям СБУ сведения о месторасположении технических складов горюче-смазочных материалов, помещений охраны аэропорта "Шереметьево", а также о служебной территории ПАО "Аэрофлот" для совершения диверсионно-террористического акта.

"На компьютере Федорова обнаружены материалы, переданные ранее в адрес СБУ, программное обеспечение, используемое для шифрования текстовых сообщений, видеоинструкции по изготовлению взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств и литература экстремистского характера",- заявили в ФСБ.