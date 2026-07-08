Путин направил приветствие участникам III Всероссийского свадебного фестиваля

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам III Всероссийского свадебного фестиваля "Россия. Соединяя сердца".

"Приветствую вас на III Всероссийском свадебном фестивале "Россия. Соединяя сердца" и поздравляю с Днём семьи, любви и верности. Сегодня по всей стране проходят интересные, содержательные мероприятия, посвящённые этому замечательному празднику, и ваш фестиваль занимает особое место в его масштабной программе", - отмечается в приветствии президента, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства поздравил участников торжества со значимым событием - рождением новой семьи, пожелав счастья и благополучия. "Для каждого из нас семья - это надёжная опора и поддержка, главная жизненная ценность. Именно в отчем доме, в семейном кругу во многом формируются личность и мировоззрение человека, закладываются культурные традиции и такие незыблемые нравственные ориентиры, как забота о близких, любовь к Отечеству, чувство сопричастности к его судьбе", - отметил Путин.

В свою очередь с Днем семьи, любви и верности поздравил россиян и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Россия - многонациональная и многоконфессиональная страна, где в единстве и согласии живут разные народы. Всех их объединяют уникальные традиции, культурное наследие, духовно-нравственные и семейные ценности, которые передаются из поколения в поколение", - отметил премьер.

Он подчеркнул, что одной из основ развития и процветания страны является счастливая семья.

"Эта сфера всегда в центре внимания государства. Сегодня в регионах ведётся большая работа по охране материнства и детства, повышению рождаемости. Для молодых родителей и семей с детьми создаются условия для совмещения трудовой деятельности и обязанностей по воспитанию, расширяется социальная помощь, развиваются инициативы для активного долголетия", - добавил глава правительства РФ, пожелав всем семьям России новых успехов и достижений, здоровья и благополучия.

