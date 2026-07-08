Российские производители радиофармпрепаратов полностью покрывают потребности внутреннего рынка

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Доля российских препаратов на внутреннем рынке радиофармацевтики достигла 100%, сообщила заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева, выступая на профильной сессии выставки "Иннопром - 2026".

"Рынок радиофармацевтики демонстрирует стремительный рост доли российских производителей. Так, в 2025 году доля российских препаратов достигла 98% в упаковках и 85% в рублях, а в настоящее время мы занимаем 100% и в натуральном и в стоимостном выражении. Таким образом, российские компании полностью покрывают потребности внутреннего рынка", - сказала она.

Приезжева отметила, что большинство организаций, имеющих лицензию Минпромторга на производство радиофармпрепаратов (РФП), работают по полному производственному циклу: "Мы создаем не просто производственную линию, а полноценную научно-технологическую базу для выпуска сложнейшей продукции, что критически важно для технологической независимости и суверенитета нашей страны".

Ключевым производителем радиофармпрепаратов в России является "Росатом". РФП выпускаются на производственных площадках в Санкт-Петербурге (АО "Радиевый институт им. В.Г. Хлопина") и в Обнинске (АО "НИФХИ им. Л. Я. Карпова"). В апреле госкорпорация сообщила о намерении в конце текущего года запустить завод по производству радиофармпрепаратов в Калужской области.