В РФ сообщили об ударах по используемым ВСУ логистическим центрам и объектам ТЭК

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение суток нанесли поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым вооруженными силами Украины, заявили в Минобороны России в среду.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, удары также нанесены по складам боеприпасов, пунктам временной дислокации украинских подразделений в 157 районах.

В Минобороны РФ заявили, что ночью российские военные, в ответ на атаки Украины по гражданским объектам России, нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования. По словам военных, в результате удара поражены объекты военно-промышленного комплекса Украины в Киеве.