Лантратова анонсировала новые обмены пленными между РФ и Украиной

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что в ближайшее время, как ожидается, пройдут новые обмены военнопленными между Россией и Украиной.

"Да, безусловно, будут, мы ведем эту работу, она просто не останавливается ни на день", - сказала Лантратова журналистам в среду, отвечая на вопрос, будут ли еще обмены военнопленными между Россией и Украиной.

По ее словам, аппарат омбудсмена ведет работу по нескольким направлениям: это, в том числе, обмен военнопленными, проверка содержания и состояния пленных, обмен письмами и гуманитарными посылками.

Ранее Лантратова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила, что благодаря ее содействию в Россию были возвращены 550 человек в рамках обменов с Украиной.