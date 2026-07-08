Поиск

Песков назвал террористическими атаками Киева удары по танкерам в Азовском и Черном морях

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Террористической атакой на международную энергетическую инфраструктуру назвали в Кремле удары украинских БПЛА по танкерам в Азовском и Черном морях.

"Это именно проявление террористической деятельности киевского режима в отношении международной энергетической инфраструктуры", - заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщения об ударе украинских беспилотников в Черном море по танкеру Yasa Polaris, принадлежащему Chevron, который используется Каспийским трубопроводным консорциумом, а также об атаках на российские танкеры в Азовском море.

Дмитрий Песков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лантратова анонсировала новые обмены пленными между РФ и Украиной

В Кремле готовы к контрмерам против стран, которые согласятся размещать у себя ядерное оружие

Песков ждет, что Турция и другие страны предостерегут Киев от ударов по объектам международной энергосистемы

 Песков ждет, что Турция и другие страны предостерегут Киев от ударов по объектам международной энергосистемы

Государству переданы 97 объектов недвижимости бывшего судьи Момотова и связанных с ним лиц

В Херсонской области сообщили, что движение грузовиков по трассе "Новороссия" стабилизируется

МВД предупредило о поиске мошенниками жертв через знакомых блогеров и группы

 МВД предупредило о поиске мошенниками жертв через знакомых блогеров и группы
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10393 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2963 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 445 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов