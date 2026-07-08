Песков назвал террористическими атаками Киева удары по танкерам в Азовском и Черном морях

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Террористической атакой на международную энергетическую инфраструктуру назвали в Кремле удары украинских БПЛА по танкерам в Азовском и Черном морях.

"Это именно проявление террористической деятельности киевского режима в отношении международной энергетической инфраструктуры", - заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщения об ударе украинских беспилотников в Черном море по танкеру Yasa Polaris, принадлежащему Chevron, который используется Каспийским трубопроводным консорциумом, а также об атаках на российские танкеры в Азовском море.