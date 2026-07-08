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Госдума обязала мигрантов содержать себя с детьми на уровне не ниже прожиточного минимума

Госдума обязала мигрантов содержать себя с детьми на уровне не ниже прожиточного минимума
Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла закон, предусматривающий обязанность для трудовых мигрантов содержать себя и членов своих семей, которые проживают в России и находятся на иждивении, на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент.

Также за иностранными гражданами закрепляется обязанность при получении патента уплачивать фиксированный авансовый платеж по НДФЛ в отношении как себя, так и всех своих несовершеннолетних детей. Эта обязанность вводится и в отношении иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность у физических лиц для обеспечения личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

В случае неисполнения требований иностранцам не будут продлевать патент или разрешение на работу, после чего они должны будут вместе со своими несовершеннолетними детьми покинуть страну в течение 15 дней, если у них отсутствуют иные законные основания для временного пребывания в РФ.

Закон предусматривает, что срок временного пребывания несовершеннолетних детей иностранного гражданина не должен будет превышать срока действия выданного (продленного, переоформленного) иностранному гражданину патента, но не более чем до достижения ими 18 лет, в случае уплаты данным иностранным гражданином фиксированного авансового платежа по НДФЛ. После достижения возраста 18 лет они должны будут либо выехать из РФ в течение 30 дней, за исключением случаев, когда имеются иные законные основания для их пребывания (проживания) в РФ, либо в этот же срок подать заявление о выдаче патента и оплатить фиксированный авансовый платеж по НДФЛ.

МВД России наделяется полномочиями проводить проверку наличия или отсутствия дохода, уровня дохода иностранного гражданина или факта уплаты фиксированного авансового платежа по НДФЛ, а также после получения иностранным гражданином разрешения на временное проживание (вида на жительство) проверять факт его постановки на учет в налоговом органе на основании сведений, имеющихся в государственной информационной системе миграционного учета.

В случае, если срок действия имеющегося у иностранного гражданина патента не был продлен либо выданный ему патент был аннулирован, такой иностранный гражданин совместно с детьми, не достигшими возраста 18 лет, обязан выехать из РФ в течение 15 дней, если у данных лиц отсутствуют иные законные основания для их временного пребывания в РФ.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, закон отвечает на запросы общества. "С одной стороны появится сдерживающий фактор для приезда мигрантов с семьями в РФ, с другой - снизится нагрузка на социальную сферу, в том числе на здравоохранение, образование", - сказал Володин ранее. Кроме того, по его словам, принятие закона позволит регионам получить дополнительные доходы от купленных мигрантами патентов. Председатель Госдумы отметил, что объем возможных доходов региональных бюджетов после принятия закона может составить миллиарды рублей.

Володин также напомнил, что всего с 2024 года Госдумой было принято 27 законов в сфере контроля за миграцией, из них 21 закон был инициирован депутатами.

Госдума
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