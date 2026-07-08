Электроснабжение восстановлено в 93 населенных пунктах Калининградской области

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Энергетики в Калининградской области восстановили электроснабжение, ранее нарушенное из-за шторма, сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных в среду.

"Происходят кратковременные отключения электроэнергии. Непогодой в основном задело населенные пункты на побережье, на берегу залива. Восстановлено электроснабжение в 93 населённых пунктах. Увеличили количество бригад энергетиков до 20, привлекли 23 единицы техники. Специалисты продолжают устранять последствия шторма", - написал Беспрозванных в своем канале в мессенджере Max.

Также в настоящее время железнодорожники устраняют обрыв контактной сети в одном из пригородных сообщений, из-за чего в среду поезда Светлогорского направления будут следовать до станции Светлогорск-1 и оттуда же отправляться.

Кроме того, специалисты убирают поваленные деревья с областных дорог, добавил губернатор.

Ранее Главное управление МЧС РФ по Калининградской области предупреждало об усилении ветра до 34 м/с в среду, ввиду этого власти региона ввели режим повышенной готовности.

Непогода вызвала аварийные отключения в приморских районах Калининградской области, где в настоящее время энергетики ликвидируют последствия шторма.

Также за ночь ветер повалил в Калининградской области 102 дерева.

Как сообщила ранее мэр Калининграда Елена Дятлова, в городе за ночь упали свыше 20 деревьев, одно из них - на многоквартирный дом, а также повреждены два автомобиля, фиксировался ряд локальных подтоплений на четырех улицах.