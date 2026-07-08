Аэропорт Краснодара вернулся к штатной работе

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и отправку рейсов сняты в международном аэропорту Краснодара, сообщила Росавиация в своем канале в Мах.

"Аэропорт Краснодар ("Пашковский"). Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Эти меры были введены в среду для обеспечения безопасности полетов и действовали чуть более двух часов.

Аэропорт Краснодара (входит в группу "Аэродинамика") в сентябре 2025 года возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва.