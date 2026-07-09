Почти 140 пунктов управления беспилотниками ВСУ уничтожено в зоне СВО за сутки

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об уничтожении в течение суток в зоне спецоперации 139 пунктов управления БПЛА украинской армии.

"Вскрыты и уничтожены полевой склад боеприпасов, 50 пунктов управления БПЛА, станция спутниковой связи Starlink", - сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Иван Бигма.

По его данным, расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты 35 беспилотников, 83 тяжелых квадрокоптера и барражирующий боеприпас ВСУ.

По данным офицера пресс-центра группировки войск "Север" Александра Тихомирова, в зоне ответственности группировки уничтожены 42 пункта управления БПЛА, 354 дрона, 55 октокоптеров типа R18 и 10 НРТК ВСУ.

Подразделениями группировки войск "Восток" уничтожено 33 пункта управления беспилотной авиацией украинской армии, пять станций спутниковой связи Starlink и 44 БПЛА, сообщил офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов.

"Войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 27 антенн связи и БПЛА, девять наземных робототехнических комплексов. Поражены 14 пунктов управления БПЛА, а также три блиндажа с личным составом ВСУ. Сбиты 18 беспилотников противника", - сообщил начальник пресс-центра "Южной" группировки войск Вадим Астафьев.