Поиск

Почти 140 пунктов управления беспилотниками ВСУ уничтожено в зоне СВО за сутки

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об уничтожении в течение суток в зоне спецоперации 139 пунктов управления БПЛА украинской армии.

"Вскрыты и уничтожены полевой склад боеприпасов, 50 пунктов управления БПЛА, станция спутниковой связи Starlink", - сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Иван Бигма.

По его данным, расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты 35 беспилотников, 83 тяжелых квадрокоптера и барражирующий боеприпас ВСУ.

По данным офицера пресс-центра группировки войск "Север" Александра Тихомирова, в зоне ответственности группировки уничтожены 42 пункта управления БПЛА, 354 дрона, 55 октокоптеров типа R18 и 10 НРТК ВСУ.

Подразделениями группировки войск "Восток" уничтожено 33 пункта управления беспилотной авиацией украинской армии, пять станций спутниковой связи Starlink и 44 БПЛА, сообщил офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов.

"Войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 27 антенн связи и БПЛА, девять наземных робототехнических комплексов. Поражены 14 пунктов управления БПЛА, а также три блиндажа с личным составом ВСУ. Сбиты 18 беспилотников противника", - сообщил начальник пресс-центра "Южной" группировки войск Вадим Астафьев.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 июля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Порядка 30 тыс. человек остаются без света из-за паводка в 48 населенных пунктах Дагестана

ВСУ атаковали больницу в Херсонской области, погиб сотрудник

Два сотрудника скорой пострадали при взрыве дрона в Белгородской области

В России планируют унифицировать юридическое образование

 В России планируют унифицировать юридическое образование

Что произошло за день: среда, 8 июля

Путин призвал на фоне проблем с топливом поддержать жителей и гостей Крыма

Путин заявил о большом запасе прочности энергосистемы на фоне атак Киева

 Путин заявил о большом запасе прочности энергосистемы на фоне атак Киева

В "Яндекс Go" и "Яндекс Заправках" появились данные о наличии топлива и очередей на АЗС

 В "Яндекс Go" и "Яндекс Заправках" появились данные о наличии топлива и очередей на АЗС

Суд удовлетворил иск "Роснано" к бывшим топ-менеджерам на 11,9 млрд рублей

 Суд удовлетворил иск "Роснано" к бывшим топ-менеджерам на 11,9 млрд рублей

РФ уточнит условия допуска в такси автомобилей по отдельному решению кабмина
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10403 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2980 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 445 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов