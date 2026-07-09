Поиск

За ночь российские военные сбили 73 беспилотника ВСУ

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Российские военные с 20:00 мск среды до 7:00 мск четверга нейтрализовали 73 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ.

Дроны перехвачены и уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем, говорится в сообщении министерства.

В ночь на среду Минобороны РФ сообщало об уничтожении над регионами 415 украинских БПЛА.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 июля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Беспилотники атаковали два танкера в Таганрогском заливе, на них произошли возгорания

 Беспилотники атаковали два танкера в Таганрогском заливе, на них произошли возгорания

Пожар на промобъекте на Ставрополье усилился, дойдя до резервуаров с горючим

Один из резервуаров "Тверской нефтебазы" загорелся после налета БПЛА

В Ставропольском крае из-за атаки БПЛА произошел пожар на промобъекте

Порядка 30 тыс. человек остаются без света из-за паводка в 48 населенных пунктах Дагестана

ВСУ атаковали больницу в Херсонской области, погиб сотрудник

Два сотрудника скорой пострадали при взрыве дрона в Белгородской области

В России планируют унифицировать юридическое образование

 В России планируют унифицировать юридическое образование

Что произошло за день: среда, 8 июля

Путин призвал на фоне проблем с топливом поддержать жителей и гостей Крыма
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10409 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2983 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 445 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов