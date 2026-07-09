За ночь российские военные сбили 73 беспилотника ВСУ

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Российские военные с 20:00 мск среды до 7:00 мск четверга нейтрализовали 73 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ.

Дроны перехвачены и уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем, говорится в сообщении министерства.

В ночь на среду Минобороны РФ сообщало об уничтожении над регионами 415 украинских БПЛА.