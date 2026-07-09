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Самолет рейса Бишкек - Раззаков вернулся в аэропорт вылета из-за технических проблем

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Самолёт киргизской авиакомпании Asman Airlines, летевший в Раззаков, по техническим причинам вернулся в Бишкек, сообщили в четверг в ОАО "Аэропорты Кыргызстана".

По данным компании, самолёт приземлился удачно, дополнительную информацию в компании обещают предоставить после выяснения обстоятельств произошедшего.

Это второй инцидент с киргизскими самолётами за минувшую неделю. Во вторник при выполнении рейса Бишкек - Ош у самолёта авиакомпании TezJet возникли проблемы с одним из задних шасси, из-за чего борт накренился на левое крыло. На взлётно-посадочную полосу разлился керосин.

Почти сутки потребовались для устранения последствий ЧП, работа аэропорта "Манас" была парализована. Самолёты TezJet отстранены от полетов до проведения проверки.

Бишкек Asman Airlines
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