В Тверской области в ДТП на трассе М10 погибли двое взрослых и двое детей

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Вышневолоцком муниципальном округе Тверской области в ДТП с грузовиком погибли двое взрослых и двое детей, сообщило региональное ГУ МВД.

По предварительной информации, на 291-м км трассы водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и столкнулся с "КамАЗом".

Погибли водитель и три пассажира легковой машины, в том числе девочка в возрасте 14 лет и четырехлетний мальчик.

На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, обстоятельства ДТП устанавливаются.