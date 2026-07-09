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Рособрнадзор сообщил, что основной период ЕГЭ-2026 завершился вовремя и без сбоев

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Рособрнадзор сообщил о завершении основного периода единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2026 года.

"Последний день основного периода ЕГЭ 2026 года завершился вовремя и без сбоев", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в четверг.

Экзамены прошли во всех 89 регионах России и в 54 зарубежных странах. На ЕГЭ были зарегистрированы около 750 тыс. человек, из них более 663 тыс. - выпускники текущего года.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что число стобалльников в этом году составляет 8 759 человек, 200-балльников - 933 человека, 300-балльников - 76 человек, 400-балльников - 8 человек, один человек сдал на 500 баллов.

Музаев также назвал средние тестовые баллы по предметам в основные дни основного периода. В частности, по русскому языку он составил 63,03; по профильной математике - 66,33 балла; обществознанию - 55,2; информатике 58,73, биологии - 57,9; физике - 66,47. По химии средний тестовый балл составляет 58,69; истории - 57,85, литературе - 63,49, географии - 54,36 балла. По базовой математике средняя оценка - чуть выше 4 (ЕГЭ по базовой математике оценивается по классической 5-балльной системе).

В свою очередь глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что средний балл ЕГЭ в России демонстрирует устойчивую положительную динамику: в среднем он растёт на два балла ежегодно, в естественно-научном сегменте темпы ещё выше; 330 тыс. школьников набрали 70 и выше баллов в этом году, это фактически каждый второй школьник.

Анзор Музаев Рособрнадзор
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