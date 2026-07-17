Рособрнадзор сообщил о первой попытке использования учениками ИИ на ЕГЭ-2026

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Впервые на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) была выявлена попытка использования искусственного интеллекта, причем не одним человеком, а большим количеством учеников, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Мы впервые увидели в этом году попытку использования искусственного интеллекта, не одним человеком, а большим количеством,(...) за этим стояли взрослые, которые создали специальную фирму, которая условно торговала микронаушниками и разработала приложение с искусственным интеллектом, которое могло бы помочь ребятам сдать экзамены на хорошие баллы. Это был единичный случай, вовремя выявленный, работы были аннулированы", - сказал Музаев на пресс-конференции по итогам пересдачи ЕГЭ-2026 в пятницу.

Он отметил, что если не предпринимать в данном направлении меры, это может стать большой проблемой.

По словам главы ведомства, часть нарушений на ЕГЭ были выявлены нейросетью, так называемым машинным зрением.

"С 2020 года (нейросеть - ИФ) работает, и если в 2020 двадцатом году она определила 21 нарушение, в 2021 году выявила 137 нарушителей, то в 2026 году, когда мы сверили метки нейросети и наше количество удалённых, то мы видим, какой большой прогресс. 803 метки о нарушениях - практически свыше 90% - были выставлены нейросетью. Каждая из этих меток дальше обрабатывалась модератором, живым человеком, сразу хочу подчеркнуть, для тех, кто боится искусственного интеллекта. И только после этого принималось решение об удалении. Замечу, что первого нарушителя в этом году на досрочном этапе определил именно искусственный интеллект, после обработки этой метки он был удалён", - сообщил Музаев.