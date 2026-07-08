Практически каждый второй российский школьник набрал 70 и выше баллов на ЕГЭ

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Средний балл ЕГЭ в России демонстрирует устойчивую положительную динамику: в среднем он растёт на два балла ежегодно

В 2026 году 330 тыс. школьников набрали 70 и выше баллов на едином государственном экзамене, это фактически каждый второй школьник, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Важно, что в целом повышается качество образования. Такая хорошая и, главное, устойчивая динамика подтверждается - объективной статистикой. (...) (средний) балл ЕГЭ растёт по всем предметам, в среднем - "плюс" 2 балла ежегодно. Так, в прошлом году он составил 60,2, а в текущем - 62,2 балла по всей стране. В естественно-научном сегменте средний балл растет еще больше", - сказал Кравцов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции в среду.

Так, средний балл по математике за год вырос на 4,3 балла (за пять лет - на 9,5); по физике - на 4,7 балла (за пять лет - на 12,6 балла); по биологии - на 3,5 балла (за пять лет - 7,8 балла).

По гуманитарным предметам темп чуть ниже, но средний балл тоже растёт, отметил министр. В частности, по русскому языку и истории он вырос на два балла.

Кроме того, по словам главы Минпросвещения РФ, становится больше высокобалльников - тех детей, которые набрали 70 и более баллов. Растёт также количество детей, набравших максимальные баллы.

"В этом году установлен рекорд - 330 тыс. школьников набрали 70 и выше баллов. Это фактически каждый второй школьник, это на 52 тыс. больше, чем было в прошлом году. И здесь наибольший рост по естественно научному профилю", - пояснил он.

Кравцов также сообщил, что становится все меньше учеников, которые не преодолели минимальный порог на ЕГЭ.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев назвал средние тестовые баллы по предметам в основные дни основного периода ЕГЭ-2026. В частности, по русскому языку он составил 63,03 балла; по профильной математике - 66,33 балла; обществознанию - 55,2; информатике 58,73, биологии - 57,9; физике - 66,47. По химии средний тестовый балл составляет 58,69; истории - 57,85, литературе - 63,49, географии - 54,36 балла. По базовой математике средняя оценка - чуть выше 4 (ЕГЭ по базовой математике оценивается по классической 5-балльной системе).