ЦИК РФ заверил списки кандидатов в депутаты Госдумы от "Яблока"

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком России на заседании в пятницу заверил федеральный список кандидатов и список кандидатов по одномандатным избирательным округам от партии "Яблоко".

Соответствующее решение приняли члены ЦИК на заседании комиссии.

"ЦИК постановляет: заверить федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва в количестве 274 человека, выдвинутый политической партией "Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "Яблоко", - говорится в постановлении ЦИК, принятом на заседании комиссии.

Согласно второму принятому постановлению, ЦИК решил заверить список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва, выдвинутых партией по одномандатным избирательным округам, в количестве 137 человек.

Секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина на заседании комиссии напомнила, что документы для участия в выборах партия "Яблоко" представила в ЦИК 4 июля.

6 июля сообщалось, что Центризбирком выявил недостатки в представленных партией "Яблоко" документах для заверения кандидатов на выборы в Госдуму. ЦИК известила об этом партию.

8 июля уполномоченный представитель партии "Яблоко" представил в ЦИК уточнения и дополнения в целях устранения допущенных партией недостатков.

В результате в отношении 18 из 19 кандидатов, выдвинутых в составе федерального списка, недостатки были исправлены. По кандидатам-одномандатникам все недостатки в документах были устранены, сообщила Бударина.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней подряд - с 18 по 20 сентября.

В единый день голосования в сентябре 2026 года планируется провести более 2 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.