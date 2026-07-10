В избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы будет не больше 11 партий

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В избирательном бюллетене на предстоящих выборах депутатов Госдумы девятого созыва будет не больше 11 политических партий, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Поскольку вчера, то есть 9 числа, нам больше не поступило ни одной заявки (от партий на проведение съезда - ИФ), будем считать те 11 партий, которые на сей момент проявились и сейчас активно участвуют во всех мероприятиях, связанных с предстоящей кампанией. В бюллетене уж точно не будет больше 11 партий", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в пятницу.

Глава комиссии напомнила, что партии могут проводить съезды для выдвижения кандидатов на выборы депутатов Госдумы не позднее 11 июля. Сообщать ЦИК о своих намерениях провести съезд партии должны заранее, за два дня.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней подряд - с 18 по 20 сентября.

В единый день голосования в сентябре 2026 года планируется провести более 2 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.