ЦИК РФ заверил списки кандидатов в депутаты Госдумы от Партии пенсионеров

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком России на заседании в субботу заверил федеральный список кандидатов и список кандидатов по одномандатным избирательным округам от Партии пенсионеров.

"ЦИК постановляет: заверить федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва в количестве 261 человек, выдвинутый политической партией "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", - говорится в постановлении ЦИК, принятом на заседании комиссии.

Согласно второму принятому постановлению, ЦИК заверил список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва, выдвинутых партией по одномандатным избирательным округам, в количестве 108 человек.

Кроме того, ЦИК разрешил Партии пенсионеров открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней подряд - с 18 по 20 сентября.

В единый день голосования в сентябре 2026 года планируется провести более 2 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.