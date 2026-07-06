В документах "Яблока" для заверения кандидатов на выборы выявили недостатки

Партия должна не позднее 8 июля внести уточнения

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком России выявил недостатки в представленных партией "Яблоко" документах для заверения кандидатов на выборы в Госдуму девятого созыва.

"Выявленные недостатки касаются 19 кандидатов, включенных в федеральный список кандидатов, и шести кандидатов, выдвинутых по одномандатным округам, и одно замечание общего плана к списку членов партии", - сказала секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина на заседании ЦИК в понедельник.

Секретарь комиссии отметила, что вопрос о заверении списков кандидатов от партии "Яблоко" будет рассмотрен на заседании ЦИК РФ 10 июля.

"В целях устранения указанных недостатков, приведения документов в соответствии с требованиями федерального закона партия вправе вносить уточнения и дополнения в документы, которые содержат сведения о кандидатах, и в иные документы, представленные в ЦИК России, не позднее 8 июля этого года", - сказала Бударина.

Секретарь ЦИК уточнила, что партия подала документы, согласно которым федеральный список кандидатов включает 275 человек, по одномандатным округам - 137 кандидатов.

Документы для участия в выборах партия "Яблоко" представила в ЦИК 4 июля.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней подряд - с 18 по 20 сентября. В единый день голосования в сентябре 2026 года планируется провести более 2 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.