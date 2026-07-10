Минобороны РФ сообщило об ударах по переправе ВСУ в районе Маяков в ДНР

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Российская авиация нанесла удары по использовавшейся подразделениями ВСУ насыпной переправе в районе населенного пункта Маяки в ДНР, сообщило Минобороны РФ в пятницу.

"Накануне пятью авиабомбами ФАБ-500, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), был нанесен удар по насыпной переправе, использовавшейся подразделениями ВСУ в районе населенного пункта Маяки Донецкой Народной Республики", - заявили в ведомстве.

В министерстве сообщили, что также четырьмя авиабомбами ФАБ-500 с УМПК был нанесен удар по пункту временной дислокации 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Захаровка в Харьковской области.

"В лесополосе, в районе населенного пункта Рубленое Харьковской области, авиаударом был успешно уничтожен выявленный средствами воздушной разведки пункт управления БПЛА ВСУ", - сказано в сообщении.

Минобороны РФ распространило кадры ударов.



