Ликвидация пожара в порту Таганрога после атаки БПЛА продолжается

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Спасатели продолжают ликвидировать возгорание в морском порту Таганрога, возникшее после атаки БПЛА ночью в пятницу, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем канале в Мах.

"Выехал в Таганрог на место ночной массированной воздушной атаки. В морском порту продолжают ликвидировать возгорание нефтепродуктов. На месте работают оперативные службы, прибыл пожарный поезд. Пены для тушения достаточно - это важно, чтобы минимизировать выбросы вредных веществ и снизить экологический ущерб", - написал Слюсарь.

Губернатор встретился с жителями Таганрога в пункте временного размещения.

"Честно сказал: к сожалению, быстро ликвидировать такой тип пожара не получится. Попросил жителей отнестись с пониманием к решению об их эвакуации. Это исключительно для их безопасности. Дома находятся в границах ЧС", - подчеркнул он.

"Мы видим, что атаки врага прицельно направлены именно на объекты инфраструктуры, особенно места хранения топлива и ГСМ, морской транспорт, который осуществляет транспортировку нефтепродуктов", - добавил глава региона.

Ранее губернатор сообщал, что в Таганроге после ночной атаки БПЛА произошло возгорание на территории морского порта.

Всего ночью в Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки уничтожено порядка трех с половиной десятков БПЛА в городах Таганрог и Азов, Азовском и Матвеево-Курганском районах. В Азове в результате атаки БПЛА произошли возгорания на двух объектах хранения нефтепродуктов.

Круглогодичный порт Таганрога расположен на северном побережье Азовского моря в Таганрогском заливе. В порту находятся 11 причалов.