Пожар на двух объектах хранения нефтепродуктов после атаки БПЛА в Ростовской области локализован

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Спасатели локализовали возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов, возникшее после атаки БПЛА ночью в пятницу в Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"После Таганрога поехал в Азов, где также продолжается ликвидация возгораний нефтепродуктов. (...) На двух объектах хранения нефтепродуктов пожар локализован", - написал Слюсарь в своем канале в Max.

Площадь пожара не уточняется.

По словам губернатора, на местах развернуты оперативные штабы МЧС, запасов пены, необходимой для тушения пожара, достаточно. Погибших и пострадавших нет.

Он уточнил, что для устранения последствий задействованы все силы и средства областных и муниципальных экстренных служб. Специалисты Роспотребнадзора провели замеры воздуха, превышения предельных концентраций опасных веществ не выявлено.

Губернатор добавил, что в Азове и Азовском районе жители эвакуированных домов разместились у родственников, развертывать пункт временного размещения не потребовалось.

Ранее губернатор сообщил, что в Азове в результате атаки БПЛА произошли возгорания на двух объектах хранения нефтепродуктов.

Всего ночью в Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки уничтожено порядка трех с половиной десятков БПЛА в городах Таганрог и Азов, Азовском и Матвеево-Курганском районах. В Таганроге после ночной атаки БПЛА произошел пожар на территории морского порта. По данным губернатора, быстро его потушить не получится, спасатели продолжают ликвидировать возгорание нефтепродуктов.



