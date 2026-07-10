Начата эвакуация людей из зоны ЧС в Таганроге после атаки БПЛА

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Власти Таганрога (Ростовская область) проводят эвакуацию жителей района, попавшего под атаку БПЛА, сообщила в своем канале в Мах глава города Светлана Камбулова.

"Беспилотная опасность в городе сохраняется. В настоящее время оперативно эвакуируем людей, чьи дома попали в зону ЧС", - написала Камбулова.

Ранее губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что в Таганроге после ночной атаки БПЛА повреждено остекление и двери частного дома. Также произошли возгорания на крыше административного здания и на территории морского порта.

Всего ночью в Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки уничтожено порядка трех с половиной десятков БПЛА в городах Таганрог и Азов, Азовском и Матвеево-Курганском районах.

В Азове в результате атаки БПЛА произошли возгорания на двух объектах хранения нефтепродуктов.