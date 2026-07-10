Два объекта хранения нефтепродуктов загорелись из-за атаки БПЛА в Ростовской области

Пожар также ликвидируют на территории морского порта в Таганроге

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Возгорание произошло на двух объектах хранения нефтепродуктов вследствие атаки БПЛА в Азове, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в пятницу утром.

"В Азове в результате атаки БПЛА произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов. По предварительной информации погибших и пострадавших нет. Идет ликвидация пожаров, работают экстренные службы", - написал он в своем канале в Мах.

По его данным, также в Таганроге произошел пожар на территории морского порта, предварительно, пострадавших нет.

"В Азовском районе в селе Кагальник в результате атаки БПЛА произошло возгорание административного здания. Погибших и пострадавших нет. Пожар полностью локализован", - добавил глава региона.

Также в селе Кагальник вследствие атаки БПЛА загорелось административное здание. Пожар локализован.