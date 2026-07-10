В Ростовской области ввели ограничения на отпуск топлива частникам

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Ростовской области ввели временные ограничения на продажу топлива на АЗС для стабилизации рынка, сообщило управление информационной политики правительства региона.

Для частных автомобилей ввели лимиты заправки. Бензин можно отпускать в объеме не более 30 литров на одну легковую машину.

Ограничения для дизельного топлива - не более 60 литров на легковую машину, не больше 200 литров для грузовиков и спецтранспорта, не более 300 литров - для пассажирских автобусов межрегиональных маршрутов.

"Для автомобилей экстренных и оперативных служб, жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, предприятий ОАО "Российские железные дороги", пассажирского транспорта, осуществляющего перевозки по муниципальным и межмуниципальным маршрутам, бензин и дизельное топливо продается без ограничений и в приоритетном порядке", - отмечается в сообщении.

Мера направлена на предотвращение спекулятивного спроса и обеспечение бесперебойной работы социально значимых отраслей региона в условиях сложной логистической ситуации и ремонта ряда нефтеперерабатывающих заводов страны.

В области еженедельно заседает штаб с участием руководителей всех крупнейших вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК). По данным мониторинга, физические запасы топлива в регионе имеются, поставки осуществляются в непрерывном режиме, в том числе, за счет ресурсов других НПЗ страны. Министерство промышленности и энергетики Ростовской области продолжает ежедневный мониторинг наличия топлива на АЗС.