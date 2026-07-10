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Что произошло за день: пятница, 10 июля

Ситуация с топливом в регионах, рост цен на бензин в июне, ликвидация пожара на Ильском НПЗ, Борис Надеждин признан иноагентом

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- На Ильском НПЗ в Краснодарском крае ликвидирован пожар после атаки БПЛА.

- Липецкая и Кировская области переходят на схему продажи бензина по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры госномера. В Ростовской области ввели лимиты - не более 30 литров на одну легковую машину.

- Росстат сообщил об ускорении роста цен на бензин в РФ в июне до 6,88%. По сравнению с июнем 2025 года потребительские цены на бензин выросли на 19,90%.

- Индекс МосБиржи откатился в район 2145 пунктов, завершив очередную неделю на минимуме с декабря 2022 года. Индекс РТС снизился на 2,8% до 881,67 пункта - минимум с января 2025 года.

- За последние месяцы ЗАЭС более 460 раз подвергалась атакам БПЛА, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. На переговорах в Калининграде он призвал МАГАТЭ дать оценку атакам ВСУ.

- Политик Борис Надеждин признан иноагентом.

- ФСБ сообщила о предотвращении теракта с применением беспилотников на военном аэродроме "Ростов-Центральный".

- В избирательном бюллетене на выборах в Госдуму будет не больше 11 партий, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

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