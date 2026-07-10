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"Татнефть" сообщила, что держит цены на АЗС, но франчайзи исходят из конъюнктуры

"Татнефть" сообщила, что держит цены на АЗС, но франчайзи исходят из конъюнктуры
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - "Татнефть" удерживает цены на своих АЗС, но франчайзинговые компании, работающие под брендом "Татнефти", устанавливают цены на заправках, исходя из конъюнктуры и логистики, сообщили "Интерфаксу" в НК.

Комментируя информацию ряда СМИ о повышении цен на АЗС под брендом "Татнефть" в отдельных регионах, в компании пояснили: "Несмотря на повышенный спрос на топливо, "Татнефть" удерживает цены на собственных АЗС на стабильном уровне".

"При этом часть станций работает под брендом "Татнефть" на условиях франшизы. Такие АЗС принадлежат самостоятельным хозяйствующим субъектам и сами устанавливают розничные цены с учетом рыночной конъюнктуры и логистических затрат. Компания не определяет их ценовую политику", - отметили в "Татнефти".

Вместе с тем "Татнефть" в рабочем порядке проведёт работу с франчайзинговыми АЗС по вопросам "социально ответственного ценообразования" на топливо, добавили в компании.

Татнефть
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