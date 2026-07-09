Поиск

Продавать топливо по QR-кодам и за наличный расчет будут в пятницу в Севастополе

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Топливо в Севастополе будут продавать по QR-кодам в пятницу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Завтра продажа топлива на АЗС будет по QR-кодам. Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину", - написал Развожаев в своем канале в Мах.

При этом на четырех АЗС будет свободная продажа бензина АИ-95, АИ-95 NP и дизельного топлива NP с увеличенным до 40 литров на человека лимитом.

Заправка в канистры топлива по-прежнему запрещена.

В четверг продажа осуществлялась и по QR-кодам, и за наличный расчет на шести АЗС.

Как сообщалось, 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе, с 29 мая - в Крыму.

Михаил Развожаев Крым
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Электроснабжение нарушено в Запорожской и Херсонской областях после атаки на энергообъекты

Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены

Режим ЧС введен на объекте "Роснефть"- Ставрополье" из-за пожара после атаки БПЛА

Что произошло за день: четверг, 9 июля

Лавров обвинил Запад в имитации интереса к переговорам по Украине

 Лавров обвинил Запад в имитации интереса к переговорам по Украине

Новак поручил уделить особое внимание обеспечению топливом регионов северного завоза

 Новак поручил уделить особое внимание обеспечению топливом регионов северного завоза

Режим ЧС регионального характера ввели в Запорожской области на фоне ударов ВСУ по посевам

Решение об утильсборе для ж/д-машиностроения пока не принято

 Решение об утильсборе для ж/д-машиностроения пока не принято

В Дагестане из-за непогоды остаются без света около 36 тысяч человек

Число БПЛА, сбитых на подлете к Москве, выросло до четырех
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2998 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10422 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 446 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов