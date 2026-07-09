Продавать топливо по QR-кодам и за наличный расчет будут в пятницу в Севастополе

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Топливо в Севастополе будут продавать по QR-кодам в пятницу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Завтра продажа топлива на АЗС будет по QR-кодам. Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину", - написал Развожаев в своем канале в Мах.

При этом на четырех АЗС будет свободная продажа бензина АИ-95, АИ-95 NP и дизельного топлива NP с увеличенным до 40 литров на человека лимитом.

Заправка в канистры топлива по-прежнему запрещена.

В четверг продажа осуществлялась и по QR-кодам, и за наличный расчет на шести АЗС.

Как сообщалось, 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе, с 29 мая - в Крыму.