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В ЛНР в результате ударов БПЛА по машина один человек убит, трое ранены

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Сватово БПЛА атаковали автомобили, в результате есть погибший и раненые, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

"Украинский БПЛА ударил по легковой машине на участке автодороги Сватово - Нижняя Дуванка. Пострадали два человека: ранена 73-летняя женщина, 73-летний мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью", - написал он в Max.

Еще один беспилотник атаковал легковую машину уже в черте города Сватово. Там были ранены 45-летняя женщина и ее 18-летняя дочь.

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 июля 2026 года Военная операция на Украине
Леонид Пасечник ЛНР Сватово
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