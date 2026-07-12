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Один человек погиб и пятеро ранены из-за ударов ВСУ по территории ЛНР

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины накануне вечером и в воскресенье днем нанесли удары по шести муниципальным округам Луганской Народной Республики, в результате атак погиб один мирный житель, еще пятеро получили ранения, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"В Лисичанске украинский БПЛА ударил по "Газели" дорожной службы. Ранение получил 39-летний работник, его 41-летний напарник погиб", - написал он в своем канале в мессенджере Мах.

По его данным, в Сватово беспилотники ВСУ атаковали мотоциклиста и автомобиль "Газель", ранены двое мужчин 34 и 35 лет.

"В Белокуракинском муниципальном округе удар пришелся вблизи частных домов, ранение получил 48-летний мужчина", - добавил Пасечник.

Кроме того, в Кременной ВСУ атаковали территорию жилого дома, в результате чего ранена 75-летняя женщина.

В Старобельском муниципальном округе также удар пришелся по частному дому, возник пожар, на место оперативно прибыл наряд МЧС, но по пожарным был нанесен повторный удар. "Они успели укрыться в безопасном месте, и никто не пострадал", - заявил глава ЛНР.

Также Пасечник сообщил, что в Стаханове и Кременной в результате атаки ВСУ по коммунальному предприятию повреждена техника.

"В Стаханове также атакована территория продуктовой базы, повреждены магазины и гражданские грузовые автомобили", - написал Пасечник.

ЛНР Леонид Пасечник
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