Десять человек ранены в результате ударов ВСУ по территории ЛНР

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины в четверг нанесли удар по автозаправочной станции в Новоайдарском муниципальном округе Луганской Народной Республики, а также по гражданским автомобилям и частным домам в ряде муниципальных округов региона, в результате атак ранены десять человек, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Сегодня днем ВФУ ударили по скоплению людей на автозаправочной станции в Новоайдарском муниципальном округе", - сообщил Пасечник в своем канале в Максе.

По его данным, в результате атаки ранения различной степени тяжести получили четверо мужчин и одна женщина.

Глава ЛНР сообщил об атаке дрона ВСУ на рейсовый автобус Кременная - Луганск при посадке пассажиров в поселке Старая Краснянка. "Ранения получили 81-летняя и 63-летняя женщины", - уточнил он.

По информации главы ЛНР, в Кременском муниципальном округе украинский беспилотник ударил по частному дому, в результате чего ранена 61-летняя женщина.

"На автодорогах Белокуракинского муниципального округа БПЛА атаковали зерновоз сельскохозяйственного предприятия и автомобиль марки "Газель" под управлением 45-летнего водителя, он ранен. Еще одну "Газель" ВФУ атаковали на автодороге в Старобельском муниципальном округе. Ранен 27-летний водитель", - добавил Пасечник.