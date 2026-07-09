Поиск

Десять человек ранены в результате ударов ВСУ по территории ЛНР

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины в четверг нанесли удар по автозаправочной станции в Новоайдарском муниципальном округе Луганской Народной Республики, а также по гражданским автомобилям и частным домам в ряде муниципальных округов региона, в результате атак ранены десять человек, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Сегодня днем ВФУ ударили по скоплению людей на автозаправочной станции в Новоайдарском муниципальном округе", - сообщил Пасечник в своем канале в Максе.

По его данным, в результате атаки ранения различной степени тяжести получили четверо мужчин и одна женщина.

Глава ЛНР сообщил об атаке дрона ВСУ на рейсовый автобус Кременная - Луганск при посадке пассажиров в поселке Старая Краснянка. "Ранения получили 81-летняя и 63-летняя женщины", - уточнил он.

По информации главы ЛНР, в Кременском муниципальном округе украинский беспилотник ударил по частному дому, в результате чего ранена 61-летняя женщина.

"На автодорогах Белокуракинского муниципального округа БПЛА атаковали зерновоз сельскохозяйственного предприятия и автомобиль марки "Газель" под управлением 45-летнего водителя, он ранен. Еще одну "Газель" ВФУ атаковали на автодороге в Старобельском муниципальном округе. Ранен 27-летний водитель", - добавил Пасечник.

ЛНР ВСУ Леонид Пасечник
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Электроснабжение нарушено в Запорожской и Херсонской областях после атаки на энергообъекты

Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены

Режим ЧС введен на объекте "Роснефть"- Ставрополье" из-за пожара после атаки БПЛА

Что произошло за день: четверг, 9 июля

Лавров обвинил Запад в имитации интереса к переговорам по Украине

 Лавров обвинил Запад в имитации интереса к переговорам по Украине

Новак поручил уделить особое внимание обеспечению топливом регионов северного завоза

 Новак поручил уделить особое внимание обеспечению топливом регионов северного завоза

Режим ЧС регионального характера ввели в Запорожской области на фоне ударов ВСУ по посевам

Решение об утильсборе для ж/д-машиностроения пока не принято

 Решение об утильсборе для ж/д-машиностроения пока не принято

В Дагестане из-за непогоды остаются без света около 36 тысяч человек

Число БПЛА, сбитых на подлете к Москве, выросло до четырех
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2998 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10422 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 446 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов