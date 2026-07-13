Минпросвещения установило нормы использования гаджетов, компьютеров и ТВ для детей

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В Минпросвещения РФ установили возрастные нормы по использованию гаджетов детьми: малышам до двух-трех лет их лучше не давать, дошкольникам - не более часа в день, подросткам - до двух часов с перерывами, отдельно прописаны лимиты на просмотр телевизора и продолжительность непрерывной работы за компьютером, сообщается в письме министерства.

Министерство просвещения направило в регионы методические рекомендации по регулированию вопросов, связанных с использованием цифровых технологий несовершеннолетними в зависимости от их возраста, включая рекомендации по возрасту начала их использования, и их объема, риски и возможные действия по их снижению с учетом возрастной периодизации.

"Современные реалии допускают косвенное взаимодействие с цифровой средой с первых лет жизни ("электронные няни", демонстрация мультфильмов). Однако конкретный возраст первого контакта зависит от осознанности родителей. Ключевая задача - формировать безопасный цифровой опыт, адаптированный к возрастным особенностям, начиная с раннего детства", - говорится в письме.

Так, в соответствии с возрастными рекомендациями, необходимо максимально исключить использование гаджетов детьми до двух-трех лет, при этом активно использовать традиционные формы воспитания: подвижные игры, творчество, семейное общение, заменить экранное время на сенсорную игру с реальными объектами - игрушками, природными элементами. Детям от двух до трех лет разрешается пользоваться гаджетами не более 20 минут в день; от трех до семи лет - не более одного часа в день; от семи до 11 лет - не более 1,5 часов в день; от 11 до 16 лет - не более двух часов в день.

При этом важно чередовать экранное время с физической активностью, контролем осанки, зрительной и слуховой нагрузкой, отмечается в документе.

"Как подчеркивают офтальмологи, что касается просмотра телевизора, то здесь ограничения не такие строгие. Телевизор, как правило, располагается от глаз дальше, чем экран компьютера. Смотрит его ребенок, находясь на диване, а не на стуле, поэтому и вред от телевизора меньше. Однако это не значит, что можно сидеть перед ним часами", - сообщается в письме.

В частности, в возрасте трех-семи лет просмотр телевизора должен быть ограничен 30 минутами в день; в восемь-десять ребенок может потратить на просмотр мультфильма по телевизору около часа; с 11 до 14 лет без вреда для зрения можно смотреть телевизор по 1,5 - 2 часа; а возрасте 14 - 18 лет могут посвятить этому занятию до трех часов в день, делая перерыв каждый час.

В свою очередь, как сообщили в министерстве, для детей семи - одиннадцати лет можно работать с цифровыми устройствами до 30 минут за сеанс, с обязательными перерывами каждые 20 минут для выполнения глазной гимнастики и физических упражнений. В подростковом возрасте (12 - 14 лет), когда использование технологий становится инструментом учебной и социальной активности, рекомендуется не более 45 минут непрерывной работы за экраном с последующим перерывом. При этом важно учитывать, что подростки часто игнорируют временные ограничения, что связано с высокой вовлеченностью в цифровую среду и социальные сети. Для 15 - 17 лет допускается увеличение времени до одного двух часов в день, но с обязательным чередованием с офлайн-деятельностью и выполнением упражнений на коррекцию осанки, так как длительное нахождение в неудобной позе может привести к нарушению кровоснабжения головного мозга и формированию сколиоза. В этом возрасте за школьником уследить сложнее всего, поэтому по мере взросления родители и педагоги должны доступно донести до него информацию о вреде долгого использования электронных устройств.

По данным Минпросвещения, цифровая среда требует баланса между эстетической гармонией и развивающим потенциалом. "Чрезмерная стимуляция яркими цветами противоречит принципам сенсорного воспитания, где цвет должен структурировать мир, а не вызывать "визуальный удар". Кроме того, такая гиперстимуляция может рассматриваться и как компенсаторный механизм - замещение серой повседневности яркими визуальными образами, тем самым увеличивая зависимость от гаджетов", - говорится в письме.

Там напомнили, что в 2020 годах в России распространилось явление "бежевых мам", сторонники которого минимизируют яркие цвета, опасаясь перегрузки нервной системы. С одной стороны, это противоречит необходимости развития цветовосприятия, тесно связанного с речью и мышлением, а с другой - действительно наблюдается перенасыщение искусственными оттенками, провоцирующими раздражение и снижение концентрации.

"В случае допуска к мобильным и компьютерным играм, отдавать предпочтение обучающим, спасательным или развивающим сюжетам, предварительно проверенным на безопасность. (...) Стараться обеспечить сопровождение взрослых при просмотре контента, включая обсуждение сюжетов и социальных норм (демонстрировать альтернативные решения конфликтов, формируя адекватное восприятие информации)", - отмечается в письме.