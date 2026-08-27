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Якутск накрыло дымом от лесных пожаров

Якутск накрыло дымом от лесных пожаров
Смог в Якутске. Архивное фото.
Фото: Нина Слепцова/РИА

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Задымление от лесных пожаров наблюдается в четверг в Якутске, сообщает министерство экологии региона.

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"По данным спутникового мониторинга, на утро 27 августа 2026 года, дымовой шлейф движется с северо-западной части республики. Основные источники задымления - лесные пожары в Красноярском крае на границе с Якутией и пожары в Мирнинском и Оленекском районах", - говорится в сообщении.

По данным департамента охраны, защиты и воспроизводства лесов министерства экологии Якутии, действующие пожары в Якутии находятся в удаленных и труднодоступных районах. Работы по тушению и контролю за пожарной обстановкой продолжаются.

Роспотребнадзор Якутии рекомендует жителям города минимизировать пребывание на открытом воздухе.

Роспотребнадзор Красноярск Якутск
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