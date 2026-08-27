Уолл-стрит завершила торги среды в минусе

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Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду, инвесторы оценивали статданные и квартальные результаты компаний, а также ждали отчетности Nvidia, которая была опубликована уже после завершения основной сессии.

Индекс потребительских цен (индикатор PCE) в США в июле увеличился на 3,7% в годовом сравнении, сообщило министерство труда страны. Темп инфляции остался на июньском уровне, тогда как аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали его замедления до 3,6%.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, вырос на 3,3%, как и месяцем ранее. Федеральная резервная система (ФРС) ориентируется на этот индекс при анализе инфляционных рисков.

Как показали новые данные, инфляция в США не демонстрирует признаков ослабления и по-прежнему значительно превышает определенный центральным банком целевой уровень 2%.

После выхода индексов PCE участники рынка повысили до 38,1% оценку вероятности того, что ФРС поднимет базовую процентную ставку на заседании 15-16 сентября. Перед публикацией индикаторов такая вероятность оценивалась в 36,1%, а неделей ранее - в 33,1%, по данным CME FedWatch.

В четверг в Джексон-Хоуле стартует трехдневный симпозиум Федерального резервного банка Канзаса, на котором выступит глава ФРС Кевин Уорш. Хотя аналитики в целом не ждут от него четких сигналов относительно решения центробанка на сентябрьском заседании, они будут внимательно следить за его заявлениями и оценками состояния американской экономики.

В тройку лидеров роста среди компонентов индекса S&P 500 вошли поставщик оптических и фотонных компонентов Lumentum Holdings (+6%), разработчик облачных решений Arista Networks (+5,9%) и транспортно-логистическая C.H. Robinson (+5,6%).

Самое большое падение в S&P 500 продемонстрировали биотехнологическая Moderna Inc. (-5,8%), владеющая одноименным порталом Reddit (-4,4%), а также регистратор доменных имен GoDaddy (-4,3%).

Акции Nvidia Corp. подешевели на 1,6% в преддверии публикации квартального отчета. Среди других технологических компаний капитализация International Business Machines сократилась на 1,8%, Alphabet Inc. - на 1,4%, Amazon.com Inc. - на 0,3%. Стоимость бумаг Western Digital выросла на 4%, Apple Inc. - на 1,2%, Cisco Systems Inc. - на 1,1%, Microsoft Corp. - на 1%, Micron Technology - на 0,6%, Advanced Micro Devices - на 0,3%.

Позитивную динамику в среду показали Honeywell International (+2,3%), Caterpillar (+1,3%), UnitedHealth Group (+1,1%) и Boeing Co. (+0,5%).

Значительные потери понесли Eli Lilly (-3,6%), Robinhood Markets (-3,2%), Coinbase Global (-2,9%), Nike Inc. (-2,3%), Merck & Co. (-2,1%), Goldman Sachs Group (-1,7%), Coca-Cola Co. (-1,7%), Walt Disney Co. (-1,5%).

Котировки бумаг Boston Scientific снизились на 3,4% после сообщений, что производитель медицинского оборудования ранее на этой неделе подвергся кибератаке и это продолжает сказываться на его операциях.

Рыночная стоимость Intuit Inc. сократилась на 3,2% из-за разочаровывающего годового прогноза разработчика бухгалтерского ПО.

Стоимость акций J.M. Smucker увеличилась на 4,3%. Производитель продуктов питания улучшил прогноз на 2027 фингод, а его скорректированная прибыль и выручка за первый финквартал оказались выше ожиданий аналитиков.

Капитализация Abercrombie & Fitch подскочила на 35,7% на сильной квартальной отчетности ритейлера одежды, который повысил оценку годовой прибыли и сообщил о расширении программы обратного выкупа акций.

Другой ритейлер, Kohl's Corp., нарастил рыночную стоимость на 1,5% после неоднозначной отчетности. Kohl's во втором финквартале незначительно уменьшил чистую прибыль и нарастил выручку, а его сопоставимые продажи сократились сильнее, чем предполагали эксперты.

Бумаги Bath & Body Works подорожали на 7,5%. Производитель парфюмерии во втором финквартале увеличил чистую прибыль в 1,8 раза, причем скорректированный показатель превзошел ожидания рынка.

Dow Jones Industrial Average опустился на 0,21% - до 53463,88 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 снизилось на 0,02% - до 7675,7 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 0,08% и закрылся на отметке 26130,2 пункта.