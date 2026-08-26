Что произошло за день: среда, 26 августа

Сгоревший склад WB в Тамбовской области, погибшие при атаке на автобус в ЛНР, комментарий Кремля о визите главы ЦРУ, пропавшие туристы в Непале

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Огонь уничтожил логистический центр Wildberries в Котовске (Тамбовская область) в результате атаки БПЛА. Открытое пламя потушено. Пострадали два человека.

- Число жертв пожара на Амурском ГХК достигло восьми человек. Всего за медицинской помощью обратились 152 человека, девятерых спецбортом направили в Москву.

- Девять человек погибли в результате атаки беспилотника на рейсовый автобус "Лисичанск - Стаханов".

- В Нижегородской области промышленное предприятие получило повреждения при атаке БПЛА.

- В Кремле в связи с визитом директора ЦРУ Джона Рэтклиффа назвали позитивным процессом контакты по линии специальных служб. Новые контакты с другими высокопоставленными лицами из США не планируются. Между тем Дональд Трамп назвал поездку Рэтклиффа "отчасти рутинной".

- Российское военно-историческое общество готовит к изданию в России учебник по истории Украины.

- Омбудсмен Яна Лантратова сообщила об обмене военнопленными между Россией и Украиной в формате "10 на 10" на территории Белоруссии.

- С 1 сентября в школах вступает в силу приказ о запрете на использование мобильных телефонов на уроках.

- В Непале около 400 туристов пропали без вести в результате наводнения. Посольство РФ сообщило, что четверо россиян не выходят на связь.