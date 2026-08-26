Поиск

Что произошло за день: среда, 26 августа

Сгоревший склад WB в Тамбовской области, погибшие при атаке на автобус в ЛНР, комментарий Кремля о визите главы ЦРУ, пропавшие туристы в Непале

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Огонь уничтожил логистический центр Wildberries в Котовске (Тамбовская область) в результате атаки БПЛА. Открытое пламя потушено. Пострадали два человека.

- Число жертв пожара на Амурском ГХК достигло восьми человек. Всего за медицинской помощью обратились 152 человека, девятерых спецбортом направили в Москву.

- Девять человек погибли в результате атаки беспилотника на рейсовый автобус "Лисичанск - Стаханов".

- В Нижегородской области промышленное предприятие получило повреждения при атаке БПЛА.

- В Кремле в связи с визитом директора ЦРУ Джона Рэтклиффа назвали позитивным процессом контакты по линии специальных служб. Новые контакты с другими высокопоставленными лицами из США не планируются. Между тем Дональд Трамп назвал поездку Рэтклиффа "отчасти рутинной".

- Российское военно-историческое общество готовит к изданию в России учебник по истории Украины.

- Омбудсмен Яна Лантратова сообщила об обмене военнопленными между Россией и Украиной в формате "10 на 10" на территории Белоруссии.

- С 1 сентября в школах вступает в силу приказ о запрете на использование мобильных телефонов на уроках.

- В Непале около 400 туристов пропали без вести в результате наводнения. Посольство РФ сообщило, что четверо россиян не выходят на связь.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сев озимых культур в России идет с опережением темпов прошлого года

 Сев озимых культур в России идет с опережением темпов прошлого года

Что произошло за день: среда, 26 августа

Инфляция в РФ с 18 по 24 августа составила 0,01%, годовая - на уровне 6,1-6,2%

Открытое пламя потушили на складе Wildberries в Тамбовской области

Девять человек погибли из-за атаки ВСУ на рейсовый автобус в ЛНР

В Москве ДЭГ протестируют на вопросе о возвращении памятника Пушкину на Тверской бульвар

Henderson оценил в 83 млн рублей потенциальные убытки от пожаров на складах маркетплейсов

РВИО готовится издать в России учебник по истории Украины

 РВИО готовится издать в России учебник по истории Украины
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3577 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11388 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов