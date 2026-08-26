Сев озимых культур в России идет с опережением темпов прошлого года

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Сев озимых культур в РФ под урожай 2027 года идет с опережением темпов прошлого года.

Как сообщает Минсельхоз, на сегодняшний день засеяно 482,7 тыс. га, что на 125,3 тыс. га больше, чем годом ранее.

Сбор зерна также выше прошлогоднего. "На сегодняшний день обмолочено 27,9 млн га, или свыше 65% площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами. Собрано 100,5 млн тонн зерна, что выше уровня прошлого года на 12,5%. Этого объема достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности страны", - говорится в сообщении.

Средняя урожайность зерна в этом году увеличилась на 4,3% и составляет 36 ц/га.

Положительная динамика обусловлена в том числе активным использованием аграриями современных технологий и селекционных достижений, удобрений и средств защиты растений, цифровых и других решений, поясняет ведомство.