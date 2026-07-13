Российские и китайские корабли провели совместные стрельбы в ходе учения в Жёлтом море

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Экипажи кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая отработали в Жёлтом море задачи противодействия современным угрозам в ходе проведения морского этапа учения "Морское взаимодействие-2026", сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.

"В течение нескольких дней корабли двух стран в составе совместного отряда выполняли стрельбы из артиллерийских установок и пулемётных комплексов, отражая условное нападение робототехнических комплексов - беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров", - говорится в сообщении.

Для подавления условной массированной атаки были использованы средства радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, информирует пресс-служба, "экипажи кораблей отработали совместное маневрирование, противолодочные задачи, борьбу с надводными кораблями условного противника и спасательные действия".

Учения стартовали 6 июля. От ВМФ РФ в учении задействован отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского крейсера "Варяг", корвета "Резкий", дизель-электрической подводной лодки "Уфа", а также спасательного судна "Игорь Белоусов".

От китайской стороны в учении принимают участие эсминцы "Аньшань" и "Кайфын", фрегат "Уху", дизель-электрическая подводная лодка типа "Юань", универсальный транспорт снабжения "Кэкэсили-ху" и спасательное судно "Янчэнху".