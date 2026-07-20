В РФ задержали группу мошенников по делу о хищении оборудования более чем на 100 млн руб.

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Участники группы, подозреваемые в хищении у компаний в различных регионах РФ оборудования более чем на 100 млн рублей, стали фигурантами уголовного дела, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в понедельник в своем канале в Мах.

"Полицейские установили девять подозреваемых в совершении 38 мошенничеств в отношении юридических лиц на территории 10 субъектов РФ", - сказала Волк.

По ее данным, задержания провели на территории Московской, Новосибирской, Вологодской и Саратовской областей, а также Донецкой Народной Республики.

Предварительно установлено, что фигуранты в интернете находили организации, занимавшиеся продажами различного оборудования. От имени фирм и государственных структур они заключали договоры купли-продажи на условиях постоплаты, отметила Волк.

По ее словам, "с использованием поддельных документов они получали товар и перевозили его на заранее арендованные склады для последующего сбыта".

"Сообщники создали разветвленную криминальную сеть с действующим за рубежом кол-центром, через него велись телефонные переговоры с потерпевшими и координировалась преступная деятельность", - сказала Волк.

Она сообщила, что "по местам проживания фигурантов проведены обыски, изъяты средства связи, банковские карты, поддельные печати, персональные компьютеры, а также часть похищенного имущества".

"Также в складских помещениях, арендуемых злоумышленниками, полицейские обнаружили похищенный товар на общую сумму более 100 млн рублей", - добавила Волк.

Следователем возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), фигуранты заключены под стражу, отметили в МВД.