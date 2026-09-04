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Порядка 6 тыс. человек сдадут ЕГЭ в дополнительный период с 4 по 25 сентября

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Дополнительный период для сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2026 года пройдет с 4 по 25 сентября, на участие зарегистрированы около 6 тыс. человек, сообщили "Интерфаксу" в Рособрнадзоре.

"Дополнительный период государственной итоговой аттестации (ГИА) для выпускников 11 классов начинается 4 сентября. Сдать экзамены в дополнительные сроки смогут те выпускники, которые не прошли ГИА в основной период и не получили аттестат", - говорится в сообщении.

Так, 4 сентября пройдет ЕГЭ по русскому языку, 8 сентября - ЕГЭ по математике базового уровня. 25 сентября в расписании предусмотрен резервный день для сдачи экзаменов по данным предметам.

Как уточнили в ведомстве, на участие в дополнительном периоде ЕГЭ зарегистрированы около 6 тыс. человек, около 2 тыс. из них будут сдавать экзамен по русскому языку, более 5 тыс. - по математике базового уровня.

Для проведения ЕГЭ в дополнительный период будет задействовано 295 пунктов проведения экзаменов (ППЭ) в 82 регионах России и образовательных организациях за рубежом, около 6,4 тыс. организаторов и других специалистов ППЭ. Мониторинг хода экзаменов будут вести более 400 наблюдателей, отмечается в сообщении.

Рособрнадзор ЕГЭ
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